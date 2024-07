“Pravi motiv tukaj, župan Zoran Janković, je to, da si poleg ministrskih resorjev popolnoma podredite še neodvisne državne strokovne institucije” PORTAL PLUS Svetnica v ljubljanskem mestnem svetu Jasminka Dedič (stranka Vesna) je zaradi rokohitrske spremembe odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki bo glasbeniku Magnificu “skozi zadnja vrata” omogočil izvedbo koncerta v parku, napovedala občinski referendum zaradi očitnega prilagajanja zakonodaje osebnim interesom županovih prijateljev. (Vir: MMC)

