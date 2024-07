Burno dogajanje, povezano z organizacijo Magnificovega koncerta v ljubljanskem mestnem parku Tivoli, se je preselilo tudi v ljubljanski mestni svet. Zaradi predloga o spremembi odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so opozicijski mestni svetniki sejo po razpravi zapustili, župan Zoran Janković pa za svojo odločitvijo stoji. Sam meni, da težava ni Magnificov koncert, temveč on ...