Prvi polčas tekme osmine finala EP med Slovenijo in Portugalsko se je končal z 0:0 topnews.si Nogometaši Slovenije v Frankfurtu v osmini finala EP-ja igrajo proti Portugalski. V prvem polčasu so zdržali vse portugalske napade in držijo imeniten izid 0:0 Slovenija je v prvem polčasu zdržala številne portugalske napade in drži imeniten izid 0:0! @EURO2024 Preverite navijaški utrip v Frankfurtu na: ⬇️https://t.co/iKoqgUFoYl (Foto: Reuters) pic.twitter.com/Bi1b32qWMQ — 📱MMC RTV Slovenija (@r...

Sorodno































Omenjeni MMC

Portugalska

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Robert Golob

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Jan Oblak