Drama v zaključku etape Toura: zaradi nevarne vožnje kazen za lanskega nosilca zelene majice Sportal "Jasper Philipsen me je spet zaprl. To mu je prišlo v navado," se je v cilju šeste etape Dirke po Franciji, ki je kolesarje vodila od Macona do Dijona (163,5 kilometra) pridušal kolesar ekipe Visma | Lease a Bike Wout van Aert. Sodniki so Philipsena po pregledu posnetkov kaznovali s premestitvijo na 107. mesto, van Aert pa je s sedmega napredoval na šesto. Etapo je dobil Dylan Groenewegen, moštveni kolega Luke Mezgeca.

