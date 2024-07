Čaka nas zelo vroč koronometer tudi s Pogačarjem in Rogličem v glavnih vlogah! Kdaj?! Tu so vse podrobnosti Ekipa Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu vožnja na čas med krajema Nuits-Saint-Georges in Gevrey-Chambertin, ki bo dolga 25,3 km. Vodstvo v skupnem seštevku bo branil slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ob njem pa bo med favoriti za etapno zmago tudi njegov rojak Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe).



