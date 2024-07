Cavendish do zgodovinske zmage, Pogačar skoraj v prometni znak Primorske novice Britanski as Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Franciji in novi rekorder po številu etapnih zmag na Touru. Na trasi od Saint-Jean-de-Maurienna do Saint Vulbasa (177,4 km) je bil najboljši v sprintu. V skupnem seštevku še naprej, čeprav je skoraj trčil v prometni znak, vodi slovenski as Tadej Pogačar.

