Evenepoel na kronometru močnejši od Pogačarja in Rogliča Primorski dnevnik Belgijski as Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je zmagovalec vožnje na čas v sedmi etapi kolesarske dirke po Franciji. Na 25,3 km dolgi trasi med Nuits-Saint-Georgesom in Gevrey-Chambertinom je za 12 sekund ugnal slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, ki ostaja v rumeni majici vodilnega. Primož Roglič je etapo sklenil na tretjem mestu. Pogačar (UAE Team Emirates) je prvo od dveh voženj na čas na ...

