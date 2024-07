Roglič srečen in optimističen; Vingegaard: "Izgubil sem le 25 sekund. Dober dan." RTV Slovenija 96 sekund loči vodilno četverico na 111. Dirki po Franciji. Štirje izpostavljeni kapetani so zasedli prva štiri mesta na kronometru v 7. etapi in potrdili, da smo končno zares dobili veliki četveroboj za rumeno majico.

Sorodno