Melodije morja in sonca: Zmagal fant s 'pitnim vokalom'' njena.si Sinoči se je na odru 43. festivala Melodije morja in sonca zvrstil jagodni izbor 14. skladb znanih obrazov in nekaterih glasbenih novincev. Zmago je slavil prav slednji. "Fant z izjemno pitnim vokalom, s tistim drobnim peskom v njem," je Žana Videca orisal predsednik strokovne komisije Rok Lunaček.



Več na Njena.si

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Janez Janša

Robert Golob

Vlado Kreslin