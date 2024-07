Na 43. festivalu Melodije morja in sonca je Tržačanka Martina Zerjal prejela nagrado Danila Kocjančiča. Prvič v zgodovini festivala se je strokovna žirija odločila, da nagrado podeli ex equo dvema umetnikoma. To sta Žan Videc, ki je sicer s pesmijo Neznano tudi zmagovalec velike nagrade MMS, in kot rečeno Martini Zerial zaradi posebej angažirane tematike pesmi Amarsi o no in odličnega odrskega nas ...