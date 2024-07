Poletno vzdušje je na vrhuncu, slovenska obala pa je epicenter najnovejše pesmi dvojca 2B “Ana iz Pirana”. Gre za energično in poletno funky pesem, ki je osvojila srca poslušalcev s svojim živahnim ritmom in nalezljivo melodijo. Pesem je bila premierno predstavljena na festivalu Melodije morja in sonca v avditoriju Portorož. Duet 2B in odlična mlada plesalka Taia S. so na Melodijah morja in sonca ...