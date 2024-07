Bepopovke Alenka, Ana in Tinkara so na letošnjem 43. festivalu Melodije morja in sonca navdušile z novo pesmijo, himno poletju 'Valovi morja'. Gre za pesem s pozitivnim sporočilom, ki v sebi nosi močan poletni utrip. Pesem so močno začutili tudi poslušalci, strokovna žirija in radijske postaje ter ji namenile odlično 3. mesto.



