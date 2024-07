Ljubljanski kriminalisti so v nedeljo zvečer v sodelovanju z drugimi policijskimi upravami in enotami na območju Portoroža prijeli tri osebe, zoper katere so uporabili prisilna sredstva. Ena oseba je pri tem utrpela lažje poškodbe. Po navedbah portala 24ur je bila akcija povezana s preprečevanjem organiziranega kriminala. Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so pojasnili, da so kriminalisti izvajal ...