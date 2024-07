V petek, okoli 16.30, so bili policisti bili obveščeni o drzni tatvini v Ivančni Gorici, kjer je več neznancev pristopilo so stojnice, kjer so s pogovorom zamotili oškodovanca in mu medtem iz denarnice odtujili gotovino. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana. preberite več » ...