Policija iz pridržanja izpustila tri ljudi, domnevno povezane s Kavaškim klanom RTV Slovenija Vse tri ljudi, ki so jih policisti v nedeljo na območju Portoroža pridržali, so izpustili, so potrdili na PU Ljubljana. Pojasnili so, da na podlagi usmeritev tožilstva v tej fazi predkazenskega postopka še ni bilo utemeljenega suma kaznivega dejanja.

