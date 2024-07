Pijan napadel bivšo partnerko, nato pa z avtom trčil v teraso lokala zurnal24.si Policisti so bili v nedeljo obveščeni, da je moški nekaj po 20. uri trčil v teraso lokala na območju ljubljanskih Most, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Po ugotovitvah policije se je storilec v lokalu zapletel v spor, nato pa se, kot so poročale televizije, pod vplivom alkohola usedel v vozilo in trčil v teraso lokala.

