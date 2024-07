Fizično napadel nekdanjo partnerico in z avtom trčil v teraso lokala Dnevnik Moški je v lokal na območju ljubljanske četrti Moste prišel pod vplivom alkohola in fizično napadel svojo nekdanjo partnerico. Nato je z avtomobilom zapeljal v teraso lokala in lažje poškodoval eno osebo.

Sorodno