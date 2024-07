“Predsednik Biden je bil celotno zasedanje z nami. Za razliko od nekaterih mlajših kolegov on ni zapustil zasedanja in je celotno zasedanje pazljivo poslušal in sodeloval v razpravi” PORTAL PLUS Predsednik vlade Robert Golob je navdušen nad fokusiranostjo in agilnostjo ameriškega predsednika Joe Bidna. Glede na zgodovinsko iskrenost in prepričljivost našega premierja lahko temu seveda absolutno verjamemo. (Vir: N1)

