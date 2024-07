Tino Gaber na vrhu Nata zamenjali z nekdanjo ženo Roberta Goloba #foto SiOL.net V torek se je v Washingtonu uradno začel vrh zveze Nato, ki so ga voditelji 32 držav članic začeli s proslavo ob 75. obletnici zavezništva. Več tujih fotoagencij, ki so spremljale dogodek, pa se je zmotilo pri podpisu fotografij, na katerih je slovenski premier s partnerko Tino Gaber, saj so jo zamenjali z Golobovo nekdanjo ženo Jano Nemec Golob.

