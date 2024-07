Slovensko zlato na olimpijskih igrah in druge zgodbe iz dežele tam spodaj RTV Slovenija Olimpijske igre v Sydneyju so se Slovencem vtisnile v spomin po prvih dveh zlatih olimpijskih medaljah, ki so jih osvojili Iztok Čop in Luka Špik v veslanju ter Rajmond Debevec v streljanju. Toda velik pečat na igrah so pustili prav domačini - Avstralci.