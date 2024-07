Od Jolande Čeplak do Paule Radcliffe: teki, ki so zaznamovali olimpijske igre RTV Slovenija Srebrna medalja za dvojni dvojec v sestavi Luka Špik in Iztok Čop ter tri bronaste medalje, ki so jih za Slovenijo priborili Urška Žolnir, Vasilij Žbogar in Jolanda Čeplak, so še enkrat več združili Slovence v športnem duhu.

