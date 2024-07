Nadaljujemo niz pogovorov z državnozborskimi poslanci z našega območja - Tomaž Lisec se je rodil leta 1978 v Celju. Po končani osnovni šoli v Boštanju je nadaljeval šolanje na Gimnaziji Brežice. Leta 2004 je diplomiral na Fakulteti za družbene vede, smer politologija. Z ženo Natašo živita v Boštanju in imata sinove Davida, Luko in Simona. Leta 2001 je pristopil k SDS in kmalu postal podpredse ...