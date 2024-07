Javni razpis za predstavitveno prodajni center pohištva v sklopu celovitega interjerja Vlada RS Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za predstavitveno prodajni center pohištva v sklopu celovitega interjerja. Sredstva v višini 900.000 evrov so namenjena predstavitvi potenciala domače pohištvene industrije na enem mestu (angleško showroom) in posledično spodbujanju njenega nadaljnjega razvoja.

