Na 17. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so svetniki in svetnice sprejeli sklepa o uvrstitvi projekta Mestni stadion – ureditev atletske steze in projekta Prenova športnega igrišča Vičava v Načrt razvojnih programov Mestne občine Ptuj za obdobje 2024-2027. Na Mestnem stadionu na Ptuju se redno odvijajo atletski treningi in tekmovanja. Tartanska steza je bila zgrajena leta 2003 in je v t ...