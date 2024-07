Športno igrišče pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert je že precej dotrajano. Tega se dobro zavedajo tudi na občini, zato so izdelali projektno dokumentacijo obnove igrišča. Naložba je ocenjena na 438.000 evrov, pri čemer upajo, da bodo 100.000 dobili na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, na katerega so se prijavili. preberite več » ...