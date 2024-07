Prenovljen portal prognostičnih obvestil za varstvo rastlin Vlada RS Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča uporabnike, da je pred kratkim zaživel prenovljen portal prognostičnih obvestil za varstvo rastlin. Portal je vizualno in vsebinsko posodobljen, dodane so nove funkcionalnosti in preglednejša struktura vsebin. Omogočen je tudi boljši, hitrejši in preprostejši vpogled v prognostična obvestila.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Ivan Žagar

Jože Plečnik