Z večanjem števila prebivalcev se povečuje tudi potreba po hrani, a to ne sme potekati na račun narave in njenega čezmernega obremenjevanja. Živinoreja lahko namreč močno obremeni naravne vire, zato zagovorniki »umetnega« mesa menijo, da bi bilo to lahko prava rešitev za obe težavi. A laboratorijsko meso bo moralo to še dokazati.



