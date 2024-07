Pes malčico ugriznil v glavo Primorske novice Policisti so sinoči malo po 21. uri dobili obvestilo, da je v Hrvatinih pes ugriznil otroka. Dveletno deklico je domači pes med igro ugriznil v glavo. deklica je utrpela površinsko poškodbo, odpeljali so jo na urgenco. Sledi dopis na Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter hitri postopek zoper lastnika psa.

