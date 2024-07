V Sloveniji potrdili najdbo škodljivega japonskega hrošča SiOL.net Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je potrdila prvo najdbo japonskega hrošča v Sloveniji. Gre za škodljivca, ki napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin. Prebivalci naj bodo nanj in na poškodbe na rastlinah pozorni ter naj vsak sum takoj javijo upravi.

Sorodno





































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Marjan Šarec

Matej Tonin