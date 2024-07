Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razvilo in v uporabo izročilo aplikacijo Moja eKmetija. Namenjena je nosilcem kmetijskih gospodarstev, saj omogoča vpogled v njihove lastne podatke in preglednejši dostop do aplikacij ter registrov in evidenc v digitalni obliki, ki so povezane s kmetijstvom.