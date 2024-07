V Sloveniji potrjeni prvi primeri škodljivega japonskega hrošča Dom in vrt Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja, da se je pri nas prvič pojavil japonski hrošč. Gre za izjemno nevarnega škodljivca, ki se hitro širi in uničuje vse pred sabo.

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Jože Plečnik

Zoran Janković

Luka Dončić