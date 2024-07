Znova se bo vrnila vročina Primorske novice Po napovedih vremenoslovcev bo današnji dan še najbolj “prijazen”, kar se dnevnih temperatur tiče. Tudi jutri še ne bo prevroče, v soboto in nedeljo pa se bodo termometri ponovno dvignili vse tja do 35 stopinj Celzija. Sončno in vroče vreme naj bi se nadaljevalo vse do konca julija.

