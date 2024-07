Za prireditve v krajinskem parku moramo imeti bolj jasna merila in kriterije Vlada RS Na pobudo ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka sta se minister in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković dogovorila glede prestavitve lokacije koncerta Magnifica in nadaljnjega urejanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Sorodno