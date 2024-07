Prebivalci pohorskih občin, združeni v Civilno iniciativo ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn, ponovno zahtevajo takojšnjo ustavitev vseh postopkov, ki zadevajo umeščanje vetrnih elektrarn na območje Pohorja. Zahtevo so naslovili na pristojne, torej na Ministrstvo za naravne vire in prostor ter na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Kajti njihovi dosedanji odzivi so po mnenju Civilne inicia ...