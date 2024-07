Park Tivoli brez večjih prireditev do konca leta, ko bo predvidoma sprejet načrt o rabi tega območja RTV Slovenija Po dokončni odločitvi, da Magnifico ne bo koncertiral v Tivoliju, temveč v Stanežičah, so z ministrstva za naravne vire in prostor sporočili, da do konca leta ne bo množičnih prireditev na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

