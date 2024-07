Ministrstvo za naravne vire in prostor je v zadnjih mesecih s 23 občinami, v katerih so zaradi posledic lanskih avgustovskih poplav predvidene nadomestitvene gradnje, opravilo vrsto srečanj. Z ministrstva so sporočili, da so bila namenjena temu, da bodo občine lahko hitreje postorile vse potrebno za njihovo izvedbo.