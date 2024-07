V romskem naselju Poganci v Novem mestu je bil v petek med opravljanjem dolžnosti v napadu s kamenjem poškodovan občinski redar. Med napadom je več oseb uporabilo plinski razpršilec, metali so kamenje, eden od udeležencev pa je drugega napadel s kovinsko palico in z njo grozil tudi policistom, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Spor se je začel med prebivalci naselja, ker naj bi izvajale ...