Včeraj nekaj pred 17. uro je, kot smo že poročali, na avtocesti pri avtocestnem postajališču Zaloke padel motorist. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 58-letni motorist iz Švice zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno ...