Napočil je dan D tudi za Andrejo Leški Primorske novice V Parizu je torej napočil dan d tudi za Andrejo Leški. Koprčanka je glavni in, če ne bo presenečenj, verjetno tudi še edini preostali adut slovenske judo odprave za olimpijsko odličje, potem ko je včeraj njena klubska kolegica in prijateljica iz JK Bežigrad, Kaja Kajzer, v kategoriji do 57 kilogramov ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Benjamin Savšek

Nejc Pečnik

Jože Pučnik