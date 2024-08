Ob obletnici poplav vse večji pomen pripravljenosti na podnebne spremembe Vlada RS Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je v zadnjem letu izvedlo več pomembnih ukrepov za sanacijo posledic katastrofalnih poplav, ki so prizadele Slovenijo avgusta 2023. S hitrim in učinkovitim odzivom je MOPE na področjih, za katera je zadolžen - odvoz kosovnega odpada in mulja - , uspešno saniral ter tako zagotovil varno in stabilno okolje za vse prebivalke in prebivalce.

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Luka Mesec

Janez Janša

Milan Kučan

Robert Golob

Samuel Žbogar