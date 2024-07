Kot so za STA sporočili iz uprave, so danes preklicali razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja za občine, ki so jih kot požarno ogrožene razglasili 17. julija. To so občine Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.



