Zaradi napovedanih krajevnih neurij za danes izdano oranžno opozorilo Demokracija Piše: C. R. Agencija za okolje je zaradi napovedanih krajevnih neurij, ki bodo nastajala danes od sredine dneva do jutri zjutraj, izdala oranžno vremensko opozorilo za celotno državo. Nekateri izračuni vremenskih modelov so nakazali, da bodo nekatere nevihte predvsem na Primorskem že danes v zgodnjih jutranjih urah. Ob tem so možni močnejši sunki vetra. Vremensko najbolj burno naj bi bilo dane

