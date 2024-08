Slovenska judoistka Andreja Leški, ki je v torek v Parizu osvojila naslov olimpijske prvakinje in obenem prvo slovensko kolajno v Parizu, se bo v domovino vrnila v petek ob 15. uri. Po pristanku na Brniku jo čaka novinarska konferenca, nato pa sprejemi in objemi domačih, prijateljev in navijačev, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije. Sedemindvajsetletna Primorka je zmago v kategoriji do ...