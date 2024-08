Pri Mostju je gorelo, prišlo tudi do vloma, tatvin in računalniške kriminalitete Vestnik V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali deset kaznivih dejanj, pet kršitev javnega reda in miru, dve prometni nesreči z materialno škodo, šest povoženj divjadi, poškodbo vozila na parkirnem prostoru in požar.





