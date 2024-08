Dan slovenske kulture v Parizu Primorske novice V okviru dneva slovenske kulture na olimpijskih igrah v Parizu je bila dopoldne okrogla miza o povezovanju kulture, turizma in športa. Predstavili so tudi Evropsko prestolnico kulture. Ob 14. uri bodo v prostorih pariške občine Saint-Denis slavnostno podpisali sporazum o sodelovanju med občinama Saint-Denis in Nova Gorica, v katerem bo poudarjena njuna skupna zaveza k ohranjanju kulturne dediščine.

