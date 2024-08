V Močilih voda še vedno ni pitna Primorske novice Pred desetimi dnevi je v vodarni Močila prišlo do kemičnega onesnaženja s stirenom. Analize so pokazale, da je njegova koncentracija v pitni vodi 30-krat presegla priporočene vrednosti svetovne zdravstvene organizacije. Včeraj so o tem govorili na izredni seji občinskega sveta.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Vladimir Prebilič

Kristjan Čeh

Tadej Pogačar

Emilija Stojmenova Duh

Jelka Godec