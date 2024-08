Vode iz vodarne Močila ne bodo več pili, onesnaženje preiskuje policija Primorske novice Svetniki Občine Kanal ob Soči so na torkovi izredni seji odločili, da se prebivalci Močil in Gorenjega Polja ne bodo več oskrbovali s pitno vodo iz vodarne Močila. Po dveh kemičnih onesnaženjih v zadnjih štirih letih je zaupanje v to vodarno omajano. Občina mora 160 krajanom iz obeh naselij čimprej ...

