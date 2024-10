Mislili so, da bo komet stoletja, pa ni tako svetel Svet 24 Nad zahodnim obzorjem je mogoče te dni tudi pri nas opazovati komet C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas. Pričakovali so, da bo zelo svetel, a ne bo tako zelo. Po besedah predsednika astronomskega društva Orion Igorja Žiberne ga bo kljub temu mogoče opazovati vse do konca oktobra.



