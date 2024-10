Ljubljana, 10. oktober 2024: Nad prometnim križiščem Dunajske, Vilharjeve in Masarykove ceste, nad gradbiščem Emonike, je poletel dron in razkril kakšne razglede bo ponujal kompleks, ki bo vključeval nakupovalno središče, stanovanja, poslovne prostore in dva hotela.



