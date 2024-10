To je komet, ki ga boste lahko opazovali do konca oktobra Zadovoljna.si Nad zahodnim obzorjem je mogoče te dni tudi pri nas opazovati komet C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, za katerega so nekateri pričakovali, da bo zelo svetel. Komet tega naziva ne bo uresničil, je pa po besedah predsednika astronomskega društva Orion Igorja Žiberne precej svetel in ga bo mogoče opazovati vse do konca oktobra.

